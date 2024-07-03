Новые автобусные остановки появятся в Печорском муниципальном округе
Новые автобусные остановки появятся в Печорском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
Недостающие остановки «Озеро Лесицкое» и «Деревня Подгорье» будут обустроены на 17-м и 21-м километрах дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры.
Подрядчик приступил к земляным работам, а также подготовке зоны под устройство заездного кармана и остановочной площадки.
«Вскоре здесь появится крытый автопавильон со скамьёй, урной и освещением, а также будет нанесена разметка пешеходного перехода, установлены дорожные знаки и ограждение», – отметил Валерий Зайцев.
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