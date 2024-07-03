12,5 тысячи псковских школьников отдохнут летом в загородных лагерях

11:31, 03 июля 2024, ПАИ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании. Псковскую область на совещании представляли первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и члены региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В Псковской области летняя оздоровительная кампания началась ещё 27 мая. В первую смену к работе приступили 130 детских оздоровительных лагерей, в которых уже отдохнули или только отправятся на смену более 8 тысяч детей. Всего летом планируется оздоровить около 12,5 тысячи детей. Всего в течение года предполагается, что отдохнут порядка 16 тысяч ребят. В настоящее время детские оздоровительные лагеря Псковской области работают в штатном режиме. Детский отдых находится на особом контроле в правительстве Псковской области.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе относительно обеспечения безопасности отдыха, формирования единых информационных реестров и восстановления лагерей для детей. Вице-премьер отметил недопустимость перепрофилирования инфраструктуры, предназначенной для детского отдыха, и отражения этого в генпланах. Отдельный акцент в рамках поручений зампред правительства сделал на необходимости создания системы обратной связи по вопросам качества проведения оздоровительной кампании в регионах.