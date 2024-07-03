Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

12,5 тысячи псковских школьников отдохнут летом в загородных лагерях

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании. Псковскую область на совещании представляли первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и члены региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Вера Емельянова. Фото: pskov.ru

В Псковской области летняя оздоровительная кампания началась ещё 27 мая. В первую смену к работе приступили 130 детских оздоровительных лагерей, в которых уже отдохнули или только отправятся на смену более 8 тысяч детей. Всего летом планируется оздоровить около 12,5 тысячи детей. Всего в течение года предполагается, что отдохнут порядка 16 тысяч ребят. В настоящее время детские оздоровительные лагеря Псковской области работают в штатном режиме. Детский отдых находится на особом контроле в правительстве Псковской области.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе относительно обеспечения безопасности отдыха, формирования единых информационных реестров и восстановления лагерей для детей. Вице-премьер отметил недопустимость перепрофилирования инфраструктуры, предназначенной для детского отдыха, и отражения этого в генпланах. Отдельный акцент в рамках поручений зампред правительства сделал на необходимости создания системы обратной связи по вопросам качества проведения оздоровительной кампании в регионах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

Концерт ансамблевой музыки пройдёт в Пскове 6 июля
03 июля 2024

Народный коллектив «Новоржевские скобари» примет участие в фольклорном фестивале в Мурманской области
03 июля 2024

Более 1500 студентов выпустит ПсковГУ в этом году
03 июля 2024

Александр Котов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником
03 июля 2024

Делегация из Идрицы участвует в Международном слёте мемориальных отрядов в Белоруссии
03 июля 2024

До +25 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 4 июля
03 июля 2024

Новые автобусные остановки появятся в Печорском муниципальном округе
03 июля 2024

Псковские газовики подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2024 года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...