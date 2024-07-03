Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи завоевали медали всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

Псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда» стали победителями и призёрами первого дня всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Будущий олимпиец», которые проходят в Смоленске 2 и 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

  • Псковичи завоевали медали всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи завоевали медали всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи завоевали медали всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»

В первый день стартов псковичка Арина Блюмина отличилась победой в беге на 100 метров с барьерами. Также золотую медаль завоевала Эвелина Бондаренко в беге на 400 метров.

Серебряная награда на счету Маргариты Компаниец в беге на 1 500 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

Студенты ПсковГУ стали пятыми из 50 вузов страны на всероссийском фестивале ГТО
03 июля 2024

Псковичи завоевали медали всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
03 июля 2024

Псковичи вошли в тройку лидеров чемпионата России по бадминтону
03 июля 2024

Студент из Великих Лук стал призёром Всероссийской летней универсиады по самбо
03 июля 2024

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в Кубке России по лёгкой атлетике
02 июля 2024

Делегация Усвят приняла участие в праздновании Дня рыбака в посёлке Езерище Республики Беларусь
02 июля 2024

Три спортсмена Псковской области отправятся на чемпионат России по боксу
02 июля 2024

Новая спортплощадка открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...