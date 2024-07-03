Псковичи завоевали медали всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

12:18, 03 июля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда» стали победителями и призёрами первого дня всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Будущий олимпиец», которые проходят в Смоленске 2 и 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»





В первый день стартов псковичка Арина Блюмина отличилась победой в беге на 100 метров с барьерами. Также золотую медаль завоевала Эвелина Бондаренко в беге на 400 метров.

Серебряная награда на счету Маргариты Компаниец в беге на 1 500 метров.

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