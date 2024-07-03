Александр Котов оценил ход капремонта Плюсской школы

16:52, 03 июля 2024, ПАИ

Подрядчик, выполняющий капитальный ремонт Плюсской средней общеобразовательной школы, работает в графике и обещает сдать объект в срок. В выездной планёрке приняли участие председатель областного Собрания Александр Котов, глава района Наталья Иванова и её заместители, заместитель председателя комитета по образованию Гор Брутян и прокурор Плюсского района Константин Тимофеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Стяжка на верхних этажах – 100%, штукатурка – около 70%, по электрике – выполнение где-то 60%, щиты приехали, светильники все закуплены. Водоснабжение, канализация черновая полностью сделана, сейчас магистрали ведут по отоплению, чтобы стояки поднять. Плитка заказана, сегодня придёт две фуры – сразу приступаем. Опозданий пока не вижу. Завтра начинаем копать по периметру здания по дренажной системе», - отчитался о текущей ситуации руководитель подрядной организации Мурат Озроков и сообщил, что на сегодняшний день для ремонта остаётся закупить только двери, потолки и радиаторы, остальные материалы и оснащение есть.

Наталья Иванова подтвердила, что все имеющиеся разногласия между заказчиком и подрядчиком устранены. «Мы с коллегами привели в соответствие все акты работ, сметы, по сути отработали все разделы, подписали необходимые допсоглашения. Проговорили все материалы, все объёмы – понимание есть, отделку согласовали. Надеюсь, в таком же режиме продолжим», - рассказала глава района о документальном сопровождении капремонта.

Чтобы оплата выполненных работ осуществлялась без задержек, Гор Брутян предложил подрядчику заранее просчитывать необходимые лимиты на месяц вперёд – ремонт осуществляется за счёт федеральных средств, работа с Министерством ведётся по определённому порядку.

«Несмотря на небольшое отставание от графика, которое мы видели в прошлый раз на объекте, подрядчик очень сильно прибавил и практически наверстал упущенное, - прокомментировал итог прошедшей планёрки Александр Котов. – Значительный объём работ уже выполнен, есть все необходимые строительные материалы, есть люди, которые работают. Соответственно, у нас есть уверенность в том, что ремонтные работы будут завершены до начала учебного года. Качество очень даже неплохое, со стороны администрации района осуществляется постоянный контроль – глава Наталья Иванова лично и её заместители здесь часто бывают. По состоянию на сегодняшний день все вопросы решены. Всем всё понятно, что и как делать».

Спикер отметил, что такое положение дел нечасто приходится видеть на строительных объектах. «Сегодня здесь есть всё для того, чтобы продолжать работы с хорошим темпом», - резюмировал Александр Котов.