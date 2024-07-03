Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​Председатель жюри фестиваля «Западные ворота»: Мы не судим работы, мы выявляем лучшие

Народная артистка России, продюсер, режиссёр и актриса Елена Цыплакова станет председателем жюри на V Международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. В преддверии масштабного события Елена Цыплакова побывала в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО», рассказав о своей работе режиссёра и председателя жюри.

«Я не первый раз председатель в жюри. Ответственность, конечно! Во всех обсуждения, которые идут, я даю высказаться всему жюри сначала, а потом мы приходим к общему мнению. Я всегда говорю: «Мы не судим работы, мы выявляем лучшие». Потому что призов меньше, чем картин. Бывает иногда очень сложно. Бывают равноценные работы, номинации, и приходится выбирать большинством голосом. Приз для победителя – это и реклама, это и внимание зрителей. В любом случае просто участие в конкурсе – это уже праздник и подарок, так как обычно представляют на конкурс огромное количество фильмов, а выбирают пять-шесть лент обычно», – подчеркнула Елена Цыплакова.

По мнению гостьи эфира, программа кинофестиваля в этом году очень разнообразная и гостям будет интересно.

В рамках программы «Западных ворот» покажут режиссёрские и актёрские работы Елены Цыплаковой, в частности «Школьный вальс», «Не болит голоса у дятла», «Камышовый рай». Также с её участием пройдут творческие встречи.

Отметим, Елена Цыплакова родилась в семье художников-графиков в Ленинграде. Училась в ГИТИСе, однако окончила режиссёрский факультет и актёрское отделение Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). В общей сложности Елена Октябревна снялась более чем в 90 фильмах.

Режиссёрским дебютом Елены Цыплаковой стала драма «Гражданин убегающий». После этого фильма Карен Шахназаров позвал её в творческое объединение «Старт».

Особое место в коллекции наград занимает премия за режиссуру, которую ей вручили на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за фильм «Камышовый рай». Не менее знакомым является и приз «Золотой меч», полученный за лучшее исполнение женской роли в фильме «Цель вижу».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

В Мирожском монастыре Пскова продолжается реставрация памятников архитектурного ансамбля обители
03 июля 2024

Почти 30 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю
03 июля 2024

О ситуации с вывозом крупногабаритного мусора рассказал псковский губернатор
03 июля 2024

​Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил Михаил Ведерников

03 июля 2024

О реализации медиапроекта «История геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны» рассказала доцент ПсковГУ на форуме в Минске
03 июля 2024

72 контейнерные площадки в Пскове очищены от мусора
03 июля 2024

На праздник Ивана Купалы в пушкиногорское Бугрово приглашают жителей и гостей Псковской области
03 июля 2024

Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...