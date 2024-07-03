​Председатель жюри фестиваля «Западные ворота»: Мы не судим работы, мы выявляем лучшие

23:07, 03 июля 2024, ПАИ

Народная артистка России, продюсер, режиссёр и актриса Елена Цыплакова станет председателем жюри на V Международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. В преддверии масштабного события Елена Цыплакова побывала в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО», рассказав о своей работе режиссёра и председателя жюри.

«Я не первый раз председатель в жюри. Ответственность, конечно! Во всех обсуждения, которые идут, я даю высказаться всему жюри сначала, а потом мы приходим к общему мнению. Я всегда говорю: «Мы не судим работы, мы выявляем лучшие». Потому что призов меньше, чем картин. Бывает иногда очень сложно. Бывают равноценные работы, номинации, и приходится выбирать большинством голосом. Приз для победителя – это и реклама, это и внимание зрителей. В любом случае просто участие в конкурсе – это уже праздник и подарок, так как обычно представляют на конкурс огромное количество фильмов, а выбирают пять-шесть лент обычно», – подчеркнула Елена Цыплакова.

По мнению гостьи эфира, программа кинофестиваля в этом году очень разнообразная и гостям будет интересно.

В рамках программы «Западных ворот» покажут режиссёрские и актёрские работы Елены Цыплаковой, в частности «Школьный вальс», «Не болит голоса у дятла», «Камышовый рай». Также с её участием пройдут творческие встречи.

Отметим, Елена Цыплакова родилась в семье художников-графиков в Ленинграде. Училась в ГИТИСе, однако окончила режиссёрский факультет и актёрское отделение Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). В общей сложности Елена Октябревна снялась более чем в 90 фильмах.

Режиссёрским дебютом Елены Цыплаковой стала драма «Гражданин убегающий». После этого фильма Карен Шахназаров позвал её в творческое объединение «Старт».

Особое место в коллекции наград занимает премия за режиссуру, которую ей вручили на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за фильм «Камышовый рай». Не менее знакомым является и приз «Золотой меч», полученный за лучшее исполнение женской роли в фильме «Цель вижу».