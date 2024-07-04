Праздник «Накануне Купалы» организует Полистовский заповедник 6 июля

08:47, 04 июля 2024, ПАИ

6 июля праздник «Накануне Купалы» в третий раз пройдет рядом с Полистовским заповедником в деревне Гоголево Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

«Мы очень рады тому, что в нашем празднике каждый год участвуют коллективы и мастера, которые за это время уже стали нашими постоянными, надежными партнерами. И тому, что ежегодно к нам присоединяются новые талантливые люди и инициативы. Это позволяет постоянно обновлять и расширять программу праздника», – рассказала координатор события Надежда Николенко.

В этом году фестиваль состоится ровно в канун Иванова дня, 6 июля, поэтому организаторы добавили новую площадку, она называется «Традиции». Ее участники смогут попробовать себя в реконструкции купальских обрядов: сбор трав, плетение венков и панно из трав, пение особенных песен и закличек, молодецкие забавы. А в завершение всех ждет купальский костер, если позволят погодные условия, и большой хоровод.

Еще одним новшеством станет обновленная концертная программа. Вместе с коллективами, которые уже не первый год поддерживают своим участием праздники в Полистовье, 6 июля в Гоголево выступит псковская фолк-рок-группа «Вольный ветер». А откроет концертную программу представление для детей от Локнянского народного театра.

«Мы подумали, что приглашение артистов, выступающих с музыкой и песнями в стиле фолк-рок позволит одновременно расширить программу концерта и сохранить настроение купальского вечера, когда обыденное встречается с волшебным», – отметила заместитель директора Полистовского заповедника Екатерина Васильева.

Так как «Накануне Купалы» - праздник не только фольклорный, но и экологический, будут здесь и научно-познавательные мероприятия. Например, наблюдение Солнца в телескопы от Псковского планетария и множество разнообразных активностей от детского технопарка «Кванториум Псков». Сотрудники заповедника покажут экологический класс под открытым небом и проведут экоигры.

Программа фестиваля «Накануне Купалы»:

14:00 – экскурсия на эколого-краеведческий маршрут Полистовского заповедника «Люди и леса». По предварительной записи в заповеднике.

14:00 – начало работы ярмарки, музея крестьянского быта – вход свободный.

15:00 – начало работы мастер-классов, площадки «Кванториум Псков», площадки «Традиции»: «Молодецкие забавы» и «Купальские обереги».

15:00 – спектакль для детей от Локнянского народного театра.

15:00 – свободное посещение деревенского храма.

16:00 – выступление ансамбля «Веснушки» Ущицкого дома культуры и художественных коллективов Локнянского досугового центра.

16:00 – начало работы площадки «Игры нашего двора», игры для детей.

16:00 – наблюдение Солнца в телескопы от Псковского планетария.

17:00 – пускание венков и хороводы.

18:00 – выступление фолк-рок-группы «Вольный ветер».

19:30 – 20:30 – купальский костер (в зависимости от погоды).