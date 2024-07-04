Расписание автобуса №4 в Пскове изменится в рабочие дни
С 8 июля в Пскове изменяется расписание движения утренних рейсов автобуса маршрута №4 «Рокоссовского – Кресты» по рабочим дням.
От остановки «Детский парк» в сторону Крестов автобус будет отправляться в 5:22. В обратном направлении - от остановки «Учхоз» в 5:45, от «Крестов» в 5:50.
Изменения вводятся, чтобы пассажиры с остановки «Улица Гагарина» могли пересаживаться на автобус маршрута №1 «Вокзал - Снятная гора».
Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно здесь.
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