47 пациентов в Псковской области получили помощь благодаря санавиации

12:58, 04 июля 2024, ПАИ

47 пациентов в Псковской области получили помощь в этом году благодаря санавиации, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Пациентов не только перевозят, но и оказывают необходимую медицинскую помощь – на борту есть препараты и оборудование.

В Псковской области санитарно-авиационная эвакуация появилась в 2017 году благодаря федеральной программе. Псковская станция скорой медицинской помощи стала участником данной программы в прошлом году для оказания скорой медицинской помощи населению.

При выполнении санитарно-авиационной эвакуации используется «Ансат» – российский вертолёт санитарной модификации, предназначенный для транспортировки одного пациента и 2 специалистов бригады.