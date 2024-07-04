Борис Елкин рассказал о ходе ремонта улицы Розы Люксембург в Пскове

13:31, 04 июля 2024, ПАИ

На улице Розы Люксембург в Пскове идёт укладка верхнего слоя асфальта. Она должна завершиться на следующей неделе, в том числе на съездах, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Тротуары готовы уже на 90%. На части пешеходной зоны пока работают тепловые сети: перекладывают трубы, чтобы потом не портить новое покрытие. Также на 90% выполнено устройство газонов.

«До полного обновления улицы Розы Люксембург по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» осталось немного», – отметил Борис Елкин.