Осуждённые исправительной колонии в Серёдке встретились с родными и близкими
В ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в Серёдке Псковской области, прошёл день открытых дверей. Прибывшие на встречу родственники смогли ознакомиться с повседневной жизнью, бытом и досугом осуждённых, а также пообщались с отбывающими наказание и задали вопросы администрации учреждения. Об этом ПАИ сообщили в УФСИН России по Псковской области.
Перед посещением режимного объекта гостям провели инструктаж. Далее в сопровождении заместителя начальника ИК-4 Николая Антонова, сотрудников учреждения родственники посетили основные объекты жизнеобеспечения. Они побывали в жилом отряде, библиотеке, столовой, где ознакомились с меню и попробовали блюда, приготовленные на обед. Осмотрели убранство храма, действующего при учреждении.
В ходе посещения гостям также рассказали о правилах внутреннего распорядка и проводимых воспитательных мероприятиях. Завершился день открытых дверей совместным чаепитием и концертной программой, подготовленной осуждёнными, посещающими кружок художественной самодеятельности.
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