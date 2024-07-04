Осуждённые исправительной колонии в Серёдке встретились с родными и близкими

20:43, 04 июля 2024, ПАИ

В ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в Серёдке Псковской области, прошёл день открытых дверей. Прибывшие на встречу родственники смогли ознакомиться с повседневной жизнью, бытом и досугом осуждённых, а также пообщались с отбывающими наказание и задали вопросы администрации учреждения. Об этом ПАИ сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Перед посещением режимного объекта гостям провели инструктаж. Далее в сопровождении заместителя начальника ИК-4 Николая Антонова, сотрудников учреждения родственники посетили основные объекты жизнеобеспечения. Они побывали в жилом отряде, библиотеке, столовой, где ознакомились с меню и попробовали блюда, приготовленные на обед. Осмотрели убранство храма, действующего при учреждении.

В ходе посещения гостям также рассказали о правилах внутреннего распорядка и проводимых воспитательных мероприятиях. Завершился день открытых дверей совместным чаепитием и концертной программой, подготовленной осуждёнными, посещающими кружок художественной самодеятельности.