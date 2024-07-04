Межрайонную поисковую экспедицию провели в деревне Долгоборье Пыталовского муниципального округа

22:00, 04 июля 2024, ПАИ

В деревне Долгоборье Пыталовского муниципального округа прошла межрайонная поисковая экспедиция. В ней приняли участие поисковые отряды «Первый рубеж» Красногородского МО, «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа и «Поиск-97» Пыталовского МО. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Поисковик из Пскова Константин Буевич выступил в качестве эксперт. К экспедиции присоединилась и молодёжь – постоянные помощники в сборе гуманитарной помощи военнослужащим СВО Максим Шульц и Олег Блажнов.

Поисковики провели большую работу, рассказал «Нашей жизни» руководитель «Поиск-97» Дмитрий Ершов. 13 человек просеяли больше 10 тонн земли. С собой брали только лопаты, техникой работать там нет возможности: много мелких деталей, которые нужно перебирать руками. Просеивали через специально изготовленные сетки. Работы усложняются из-за высохшей глины. Её приходится переминать на сетке руками, чтобы не пропустить существенный элемент.

Из крупных находок удалось найти большой кусок элемента стойки шасси и много мелких деталей. Часть раскопок вели в воде. В этом году прошёл уже второй выезд на это место.

«С уверенностью можем сказать, что нами был найден самолёт Ар-2 (модернизацией самолёта ещё в 1937 году занялся первейший помощник А. Н. Туполева – Александр Архангельский. – Прим. редакции), довольно редкая модификация: он похож на СБ-2. Ар-2 – двухмоторный большой самолёт весом около шести тонн и высотой около четырёх метров. Это подтверждает и эксперт. Таких самолётов в СССР было изготовлено около 200. Он разбился в первые две недели войны: был сбит. Нам удалось побеседовать с одним из местных жителей, который вспомнил рассказ бабушки с дедушкой. По его словам, два очень быстрых самолёта, вероятнее всего «Фокке-Вульфы», сбили наш Ар-2. Говорили, что большой самолёт медленно летел, маленькие самолёты быстро подлетели, сбили его, и он упал. Падение было практически вертикальным, даже бочки с бензином от удара отстегнулись и катились по полю. Далее он несколько дней горел, что подтверждается найденными мелкими обугленными деталями. Местные воспоминают, что немцы около недели не подпускали наших людей к самолёту, чтобы похоронить экипаж: что-то проверяли, что-то изучали, исследовали. Это, опять же, по словам местных жителей. К сожалению, двигатели были растащены сразу, крупные детали сданы на металлолом. Наши приборы показали, что крупных железных деталей там нет, а вот алюминиевые детали магнитометр не показывает, поэтому при раскопах, возможно, что-то найдётся. Одна из деталей характерна только для самолёта Ар-2, её удалось найти в экспедиции. Из таких пластинок собиралась система охлаждения, которая отличает этот самолёт от СБ-2. Также найдена логарифмическая полётная линейка, состоящая из двух частей, на ней показаны тангенсы, градусы, скорость полёта. Мы предполагаем, что копаем верхнюю часть самолёта, где находился радист-стрелок, то есть ближе к хвосту», – отметил участник экспедиции.

Среди найденного – не только остатки самолёта, но и останки одного из лётчиков. Предполагается, что они принадлежат члену экипажа, который сидел в хвостовой части, – стрелку-радисту. От кабины ни одной серьёзной детали поисковики не нашли, поиски будут продолжены.

Поисковики пытаются найти что-то для подтверждения: либо номерную часть самолёта, двигателя, картера или другой детали, где встречаются номера, либо именную вещь – медаль, орден, подписанную линейку, расчёску, портсигар и другие вещи, а также кого-то из членов экипажа. Тогда можно будет точно утверждать, кто был в этом самолёте. Поисковики надеются, что в ближайшее время это удастся сделать – и тогда ещё один экипаж вернётся из безвестности.