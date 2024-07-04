Валерий Зайцев поблагодарил Надежду Бабкину за подаренный печерянам праздник
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев поблагодарил народную артистку России Надежду Бабкину за подаренный печерянам праздник. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
В ответ Надежда Бабкина поблагодарила печерян за то, что собрались и подпевали, несмотря на дождь.
Народная артистка также отметила, что русские история и культура настолько уникальны и многообразны, что каждый житель России обязан любить и сохранять традиции своей Родины.
Напомним, концерт прошёл в рамках фестиваля-марафона «Песни России».
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