Валерий Зайцев поблагодарил Надежду Бабкину за подаренный печерянам праздник

23:03, 04 июля 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев поблагодарил народную артистку России Надежду Бабкину за подаренный печерянам праздник. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В ответ Надежда Бабкина поблагодарила печерян за то, что собрались и подпевали, несмотря на дождь.

Народная артистка также отметила, что русские история и культура настолько уникальны и многообразны, что каждый житель России обязан любить и сохранять традиции своей Родины.

Напомним, концерт прошёл в рамках фестиваля-марафона «Песни России».