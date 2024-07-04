Надежда Бабкина выступила в Печорах в рамках фестиваля-марафона «Песни России»

20:17, 04 июля 2024, ПАИ

На площади Победы в Печорах в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» выступила народная артистка России Надежда Бабкина. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«В Печорах проливной дождь. Но это не помешало концерту», – пишет газета.

Напомним, праздничные концерты при участии народной артистки России Надежды Бабкиной в Псковской области проходят с 30 июня по 9 июля.

Выступления уже прошли в ряде городов Псковской области, в частности в Пскове, в Великих Луках, Палкино, Гдове. Запланированы также концерты в Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля. В каждом городе выступит автор проекта и художественный руководитель марафона Надежда Бабкина.