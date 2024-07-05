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Культура

«Проект Реставрация» представили на форуме в Пскове

Программу «Проект Реставрация», которая выходит в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, представили на IV Межрегиональном форуме «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» сегодня, 5 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • «Проект Реставрация» представили на IV Межрегиональном форуме «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов»
    Фото: ПАИ
  • «Проект Реставрация» представили на IV Межрегиональном форуме «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов»
    Фото: ПАИ
  • «Проект Реставрация» представили на IV Межрегиональном форуме «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов»
    Фото: ПАИ

Проект презентовала заместитель директора – начальник отдела «Служба управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества» ГАУК ПО НПЦ по охране памятников Мария Лисенкова.

«Проект Реставрация» – это важный проект. Он появился в феврале этого года. Его основная задача – рассказать о реставрации простым языком. Уже вышло десять программ, 13 человек стали их участниками. Каждый выпуск программы в соцсети «ВКонтакте» смотрят от 2 000 до 6 000 подписчиков. «Проект Реставрация» поддерживают ключевые СМИ региона. У нас впереди ещё много интересных встреч и спикеров. Я благодарна Союзу реставраторов России и подрядчикам за поддержку программы», – сказала она.

Напомним, что часовая программа «Проект Реставрация» начала выходить в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове с февраля 2024 года. Соавторы и соведущие программы – Мария Лисенкова и главный редактор Псковского агентства информации, заместитель директора государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

«Проект Реставрация» посвящён уникальным движимым и недвижимым памятникам культуры и истории в Псковской области, их восстановлению, а порой – спасению, а также людям, которые принимают в этом самое непосредственное участие.

В частности, гостями программы уже стали вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов, директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Денис Василенко, ведущие специалисты по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Кижи» Андрей Ковальчук и Александр Любимцев, архитектор-реставратор, директор Псковского института «Спецпроектреставрация» Евгений Иванов, художники-реставраторы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова и многие другие.

«Проект Реставрация» выходит в эфир два раза в месяц по четвергам в 14:00. Все видеовыпуски программы можно посмотреть в специальном подкасте в официальной группе Псковского агентства информации в «ВКонтакте».

Специальный QR-код, по которому можно зайти в подкаст

Подробнее о «Проекте Реставрация» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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