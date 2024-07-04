Известные представители кинематографа – в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Современный экран: темы, жанры, проблемы, герои» состоялся в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 5 июля.

Участниками жаркой дискуссии стали кинорежиссёры, продюсеры, кинокритики, среди них – Галина Евтушенко, Иван Болотников, Виктор Тихомиров, Иван Твердовский, Владислав Фурманов, Елена Цыплакова и Фёдор Кравчук, Константин Нафиков, Эдуард Пичугин, Сергей Ильченко, Карен Мирзоян, Маргарита Корнева и Александр Поздняков.

Как проходил круглый стол – в нашем фоторепортаже.