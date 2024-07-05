Круглый стол «Современный экран: темы, жанры, проблемы, герои» проходит в медиацентре ПАИ

15:10, 05 июля 2024, ПАИ

Круглый стол «Современный экран: темы, жанры, проблемы, герои» проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 5 июля.

Кинорежиссёры, продюсеры, кинокритики обсудят какие темы интересуют современного зрителя, какие герои захватывают умы, какие темы поднимает современная киноиндустия, на какие проблемы и запросы общества реагирует.

Участниками круглого стола стали кинорежиссёр Галина Евтушенко, продюсер, директор кинофестивалей Константин Нафиков, кинорежиссёр, продюсер Иван Болотников, генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин, кинорежиссёр Виктор Тихомиров, кинорежиссёр Иван Твердовский, кинокритик Сергей Ильченко, кинорежиссёр Фёдор Кравчук, руководитель компании «Индиан филмз» Карен Мирзоян, генеральный директор продюсерской компании «Игмар» Маргарита Корнева, кинорежиссёр, продюсер Владислав Фурманов, актриса, кинорежиссёр Елена Цыплакова. Модератор встречи – киновед, режиссёр, историк кино Александр Поздняков.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове три дня – с 5 по 7 июля. Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00. АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля – традиционно покажет церемонию открытия в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский», на сайте Псковского агентства информации и других СМИ, входящих в медиахолдинг.

За время кинофестиваля организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.