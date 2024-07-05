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Общество

Чем заняться в Пскове в июльские выходные

Как интересно и с пользой провести июльские выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём Telegram-канале.

Глава города напомнил, что в Пскове с 5 по 7 июля проходит масштабное событие – V Международный кинофестиваль «Западные ворота». О площадках кинофестиваля можно узнать здесь.

Псковичей и гостей города приглашают на органный концерт, который пройдёт в храме Римско-католической церкви (Плехановский Посад, 64) в эту субботу, 6 июля. Начало в 16:00.

Выставка «Национальный костюм в образе куклы» открыта в Псковском областном центре народного творчества (Некрасова, 10). Посетить её можно в эту субботу, 6 июля, и в воскресенье, 7 июля. Время посещения экспозиции – с 12:00 до 18:00.

Экскурсия пройдёт в музее романа «Два капитана» в библиотеке имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а) 6 и 7 июля. Время посещения – с 10:00 до 16:00.

Всех желающих приглашают на кинопоказ научно-популярного короткометражного фильма «Телескоп на дне Байкала. Как учёные ловят нейтрино?». Местом проведения станет библиотека имени И. Н. Григорьева (Юбилейная, 87а). Посмотреть кино можно в воскресенье, 7 июля. Начало в 14:00.

Мастер-класс «Моя свеча» организуют в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4). Посетить его можно в воскресенье в 12:30.

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