Трёхдневный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове

12:30, 05 июля 2024, ПАИ

Площадки V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» начали свою работу в Пскове. Организаторы опубликовали расписание кинопоказов и других мероприятий, которые псковичи могут посетить уже сегодня, 5 июля.



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области















Торжественная церемония открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» состоится сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00. АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля – традиционно покажет церемонию открытия в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский», на сайте Псковского агентства информации и других СМИ, входящих в медиахолдинг.

Кинофестиваль будет проходить в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.