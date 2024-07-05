Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Трёхдневный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове

Площадки V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» начали свою работу в Пскове. Организаторы опубликовали расписание кинопоказов и других мероприятий, которые псковичи могут посетить уже сегодня, 5 июля.

  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Программа кинофестиваля «Западные ворота» на 5 июля
    Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Торжественная церемония открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» состоится сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00. АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля – традиционно покажет церемонию открытия в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский», на сайте Псковского агентства информации и других СМИ, входящих в медиахолдинг.

Кинофестиваль будет проходить в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

Трёхдневный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове
05 июля 2024

Начинается регистрация на творческие встречи с актёрами и режиссёрами в медиацентре ПАИ в рамках «Западных ворот»
05 июля 2024

До +24 градусов ожидается в Псковской области 6 июля
05 июля 2024

Река Великая в районе городского пляжа в Пскове непригодна для купания
05 июля 2024

Птенцов чомги спасают псковские зоозащитники
05 июля 2024

Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
05 июля 2024

Псковские газовики за полгода проверили более 26 тысяч квартир и домовладений
05 июля 2024

Представлен приз кинофестиваля «Западные ворота»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...