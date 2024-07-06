Режиссёр театра и кино Владислав Фурманов встретился с псковичами

Творческая встреча с российским режиссёром театра и кино, актёром, педагогом, художественным руководителем – директором Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Владиславом Фурмановым прошла в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота».

В рамках встречи режиссёр пообщался с псковичами и поделился впечатлениями от кинофестиваля.