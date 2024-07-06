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Владислав Фурманов – о «Западных воротах»: Здесь собрались замечательные люди

Впечатлениями от V Международного кинофестиваля «Западные ворота» поделился российский режиссёр театра и кино, актёр, педагог, художественный руководитель – директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, заслуженный деятель искусств России Владислав Фурманов на творческой встрече, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы «Западных ворот» сегодня, 6 июля.

Владислав Фурманов – о «Западных воротах»: «Здесь собрались замечательные люди». Фото: ПАИ

«Программа кинофестиваля достаточно плотная, я понимаю, что не всё успею посмотреть. В Пскове я впервые, хочется посмотреть город, может быть, успею сходить в кремль после встречи. А с точки зрения кино всё хорошо, здесь собрались замечательные люди, это камерный честный разговор. Здесь людям есть что сказать. Всё правильно и хорошо», – отметил он.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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