Народная артистка России Елена Цыплакова встретилась с псковичами

18:29, 06 июля 2024, ПАИ

Встреча с народной артисткой России, продюсером, режиссёром и актрисой Еленой Цыплаковой проходит в креативном пространстве «Лофт» в Пскове в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«У меня юбилейный год – мне 65. 50 лет работаю в кино. За это время больше 100 ролей в кино, шесть лет работала в Малом академическом театре, была главным режиссёром Ногинского театра. Дважды окончила ГИТИС: актёрский и режиссёрский курсы», – сказала Елена Цыплакова, открывая встречу.

В рамках встречи Елена Цыплакова рассказала о своих ролях в кино и режиссёрской работе. Кроме того, гостям «Лофта» показали документальное кино с участием народной артистки «Проповедь на паперти». Зрители смогли задать актрисе и режиссёру свои вопросы.

Отметим, в рамках программы фестиваля «Западные ворота» на разных площадках Пскова гости фестиваля могут посмотреть режиссёрские и актёрские работы Елены Цыплаковой, в частности «Школьный вальс», «Не болит голова у дятла», «Камышовый рай».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.