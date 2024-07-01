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Величие древнего Пскова

Ровно пять лет назад, 7 июля 2019 года, десять памятников древнего Пскова внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туда вошли собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

Специально к этой дате фотокорреспондент ПАИ Фёдор Егоров сфотографировал эти великие памятники архитектуры.

Напомним, что ранее на ПАИ выходил цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО», ознакомиться с которым можно здесь.

Фото: Фёдор Егоров / ПАИ, 10:02, 07 июля 2024, ПАИ
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