Величие древнего Пскова

Ровно пять лет назад, 7 июля 2019 года, десять памятников древнего Пскова внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туда вошли собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

Специально к этой дате фотокорреспондент ПАИ Фёдор Егоров сфотографировал эти великие памятники архитектуры.

Напомним, что ранее на ПАИ выходил цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО», ознакомиться с которым можно здесь.