Памятники древнего Пскова внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

11:05, 07 июля 2019, ПАИ

Памятники древнего Пскова внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято 7 июля на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации, сообщает ТАСС.

«Поздравляем делегацию России с включением этой номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказал председательствующий на сессии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Заявка от Псковской области включала собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

Серийный объект культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» поддержан Минкультом и представлен наиболее яркими образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.