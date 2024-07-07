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Общество

Более 350 тонн мусора вывезли из Пскова и Псковского района за субботу

Более 350 тонн мусора вывезли из Пскова и Псковского района за субботу. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Значительная часть этого объёма – ТКО с Запсковья. У целого ряда многоквартирных домов там серьёзное перенакопление отходов, поэтому продолжаем уделять этому району особое внимание», – отметил глава региона.

В области работают и над увеличением одновременного числа собственных машин на маршрутах. Для этого проводят обучение водителей. Сегодня уже несколько новых специалистов вышли на работу, обратил внимание Михаил Ведерников.

«По вашим обращениям формируются отдельные утренние маршруты, которые отрабатывает региональная «Экогрупп». Напоминаю, что проблемные адреса имеет смысл давать по номеру 122. Операторы принимают все сигналы, систематизируют и передают ответственным лицам», – заключил губернатор.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте по ссылке.

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