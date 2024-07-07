Кино на псковских экранах

Кинопоказы проходят в рамках кинофестиваля «Западные ворота – 2024» в Пскове. В частности, псковичам и гостям фестиваля уже показали фильмы «Несломленный музей» (режиссёр Павел Медведев), «Вести незримый бой» (режиссёр Андрей Егоров), «Самая дорогая награда» (режиссёр Андрей Егоров), «Не болит голова у дятла» (режиссёр Динара Асанова), а также документальное кино Якутии. Об этом – в фоторепортаже Юлии Дементьевой.

Напомним, кинофестиваль завершится сегодня, 7 июля. Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.