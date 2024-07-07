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Общество

Праздник Ивана Купалы отпраздновали в районах Псковской области

Праздник Ивана Купалы отпраздновали в муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщают районные издания газет.

В частности, в Линовском сельском доме культуры Пыталовского муниципального округа была организована историческая реконструкция.

  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • Историческая реконструкция в честь дня Ивана Купалы в Пыталовском муниципальном округе
    Фото: Газета «Наша жизнь»

Кроме того, в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа в третий раз состоялся праздник «Накануне Купалы». В этом году на празднике была организована новая площадка «Традиции», на которой гости смогли изготовить венки и посостязаться в силе, выносливости, ловкости и смекалке.

  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»
  • Праздник «Накануне Купалы» в Локне
    Фото: Газета «Восход»

На площадке детского технопарка «Кванториум Псков» можно было попробовать себя в саунд-дизайне с использованием звуков природы, а также своими руками создать книжные закладки и поуправлять роботом. Помимо того, на празднике прошёл концерт фольклорных коллективов Псковской области.

Праздник Купалы отпраздновали и в Опочке. Для гостей праздника были подготовлены запуск венков по реке и хороводы вокруг костра. А в завершение праздника для местных жителей подготовили фаер-шоу.

  • Праздник Купалы отпраздновали в Опочке
    Фото: Газета «Красный маяк»
  • Праздник Купалы отпраздновали в Опочке
    Фото: Газета «Красный маяк»
  • Праздник Купалы отпраздновали в Опочке
    Фото: Газета «Красный маяк»
  • Праздник Купалы отпраздновали в Опочке
    Фото: Газета «Красный маяк»
  • Праздник Купалы отпраздновали в Опочке
    Фото: Газета «Красный маяк»
  • Праздник Купалы отпраздновали в Опочке
    Фото: Газета «Красный маяк»

А в Усвятском районе гости праздника смогли увидеть выступления артистов и танцевальных коллективов, изготовить кукол, попробовать горячую кашу и сбитень.

  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Праздник Ивана Купалы в Усвятском районе
    Фото: Газета «Новая жизнь»

Праздник Ивана Купалы был организован и в Пушкиногорском районе. В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька». Сотрудники Пушкинского заповедника организовали для гостей праздничную площадку. Здесь были подготовлены специальная фотозона, развлекательная программа и фуд-корт.

  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька»
    Фото: Газета «Пушкинский край»

Добавим, что праздник Ивана Купалы приходится на ночь с 6 на 7 июля.

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