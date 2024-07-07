Праздник Ивана Купалы отпраздновали в районах Псковской области

14:27, 07 июля 2024, ПАИ

Праздник Ивана Купалы отпраздновали в муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщают районные издания газет.

В частности, в Линовском сельском доме культуры Пыталовского муниципального округа была организована историческая реконструкция.



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»













Кроме того, в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа в третий раз состоялся праздник «Накануне Купалы». В этом году на празднике была организована новая площадка «Традиции», на которой гости смогли изготовить венки и посостязаться в силе, выносливости, ловкости и смекалке.



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»



Фото: Газета «Восход»

















На площадке детского технопарка «Кванториум Псков» можно было попробовать себя в саунд-дизайне с использованием звуков природы, а также своими руками создать книжные закладки и поуправлять роботом. Помимо того, на празднике прошёл концерт фольклорных коллективов Псковской области.

Праздник Купалы отпраздновали и в Опочке. Для гостей праздника были подготовлены запуск венков по реке и хороводы вокруг костра. А в завершение праздника для местных жителей подготовили фаер-шоу.



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»











А в Усвятском районе гости праздника смогли увидеть выступления артистов и танцевальных коллективов, изготовить кукол, попробовать горячую кашу и сбитень.



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»















Праздник Ивана Купалы был организован и в Пушкиногорском районе. В деревне Бугрово состоялась программа «Купаленка – ночь маленька». Сотрудники Пушкинского заповедника организовали для гостей праздничную площадку. Здесь были подготовлены специальная фотозона, развлекательная программа и фуд-корт.



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»































Добавим, что праздник Ивана Купалы приходится на ночь с 6 на 7 июля.