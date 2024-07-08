День семьи, любви и верности празднуют в России

07:10, 08 июля 2024, ПАИ

День семьи, любви и верности празднуют в России 8 июля, сообщает calend.ru.

Впервые его отмечали в 2008 году. Праздник утвердили по инициативе депутатов Государственной Думы РФ. Идея была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России.

Президент России Владимир Путин 28 июня 2022 года подписал указ №411. Именно он официально установил 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Идея празднования такого дня возникла у жителей Мурома. Там покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Они являются покровителями брака, чья память совершается 8 июля.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил медалями «Родительская слава Псковской области» девять многодетных семей региона.