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Общество

Александр Котов: Семья – это место, где мы делимся радостью и черпаем силы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковичей с Всероссийским днём семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Он подчеркнул, что «дружная семья, созидательная любовь, верность – основополагающие ценности, на которых строится счастливая и гармоничная жизнь человека, а значит, и всего общества». По его словам, крепкая семья – это то место, где «с рождения и до старости мы окружены заботой и вниманием, где делимся радостью и черпаем силы в сложных жизненных обстоятельствах».

Александр Котов отметил, что институт семьи имеет огромное значение и в масштабах страны: для развития процветающего государства, обеспечения общественной стабильности, формирования ментально и физически здорового молодого поколения. По сути, рождение и воспитание детей является одной из важнейших социальных функций семьи, и вся государственная политика направлена на поддержку и поощрение этой значимой миссии.

«От всей души желаю каждой семье крепнуть и расширяться, поддерживать и беречь домочадцев, уважать предков и привносить новые семейные традиции, любить свою землю и трудиться на благо семьи и Отчизны», - заключил Александр Котов.

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