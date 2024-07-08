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Общество

Приёмная комиссия ПсковГУ напомнила о сроках подачи документов

Сроки подачи документов на программы высшего образования напомнили в приёмной комиссии ПсковГУ.

12 июля – завершение приема документов от поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых вузом самостоятельно.

До 25 июля необходимо определиться с выбором программ при подаче только по результатам ЕГЭ.

До 12:00 28 июля прием оригиналов документов об образовании (приоритетный этап зачисления)

28 - 30 июля - приоритетный этап зачисления (в рамках квот).

До 12:00 3 августа прием оригиналов документов об образовании (по общему конкурсу).

3 - 9 августа - основной этап зачисления.

31 августа - итоги всех очных зачислений (включая платные места).

Подать документы можно любым удобным способом:

1. Лично в университет:

на программы высшего образования в ПсковГУ или Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки по адресам: г. Псков, пл. Ленина, д. 2, Цифровой парк; г. Великие Луки, Новослободская набережная, д. 24;

на программы среднего профессионального образования в Колледж ПсковГУ или Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки по адресам: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 16, вход с торца здания; г. Великие Луки, Новослободская набережная, д. 24

2. Через портал Госуслуг сервис приёма «Поступление в вуз онлайн» https://www.gosuslugi.ru/vuzonline - только на программы бакалавриата и специалитета

3. Через информационную систему ПсковГУ «Электронная приемная комиссия» https://epk.pskgu.ru/login – на любые образовательные программы

4. Через оператора почтовой связи.

Адреса приемных комиссий:

1. ПсковГУ

С 24 июня: Псков, площадь Ленина, дом 2, Цифровой парк (главный вход). +7 (8112) 20-16-95, priem@pskgu.ru

2. Колледж ПсковГУ. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 16, вход с торца здания. Тел. +7(900) 991-34-24, +7(8112)201-699 доб. 334, 335.

3. Филиал ПсковГУ в Великих Луках. Великие Луки, пр. Ленина, д. 24ел. 8(81153) 6-89-80, 8(81153) 3-02-86, priem@filialpskovgu.ru. Часы работы: 9:00 - 20:00 (пн-пт), 10:00 - 16:00 (сб)

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