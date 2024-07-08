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Снаряжение всадника и лезвие косы обнаружили археологи на раскопе в Выбутах

Снаряжение всадника и лезвие косы обнаружили археологи на раскопе в Выбутах Псковского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«Мы завершили работы на раскопе 9 в Выбутах. Работы на этом участке предваряли строительство монумента и продолжались, несмотря на жару и ливни. Изучены следы сооружений начального периода заселения данной территории», - рассказали специалисты.

  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Находки из раскопа в Выбутах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"

Находки из сооружений представлены фрагментами лепной гладкостенной керамики и синхронных им находок, которые археологи относят ко второй половине первого тысячелетия нашей эры. Следующий этап функционирования поселения относится ко второй половине X - первой половине XI в. и представлен находкой глубокой материковой ямы, вероятно, являвшейся частью постройки.

Культурный слой XII-XIII вв. хорошо сохранился по всей площади раскопа. Здесь обнаружены детали снаряжения всадника и коня: фрагменты удил и шпора, а также хорошо сохранившееся лезвие косы.

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