Центр поддержки экспорта Псковской области помогает выйти на зарубежный рынок

16:23, 08 июля 2024, ПАИ

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») – ваш надёжный партнёр в освоении зарубежных рынков.

Уникальные услуги, опытные специалисты и индивидуальный подход к каждому клиенту помогут вам успешно выйти на международную арену. Вы не только найдёте путь к успешному экспорту, но и сможете уверенно шагать по нему, достигая новых вершин в международной торговле. Наша миссия – обеспечить вас всем необходимым для этого путешествия: от нахождения покупателей до логистического сопровождения.

Позвольте Центру поддержки экспорта Псковской области стать вашим надёжным партнёром. Вместе мы сможем преодолеть все барьеры и раскрыть полный потенциал вашего бизнеса на международной арене.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.