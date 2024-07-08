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Общество

Психологический клуб откроется в Псковском доме молодёжи 10 июля

Психологический клуб «Поговорим о…!» откроется в Доме молодёжи в Пскове 10 июля, сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Психологический клуб откроется в Псковском доме молодёжи. Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив

В психологическом клубе подростки от 14 до 17 лет смогут в дружелюбной компании обсудить волнующие их темы, поделиться опытом, получить советы, совместными усилиями найти пути решения сложной жизненной ситуации. Участников ждут новые знакомства, активности, интересные упражнения и многое другое.

Торжественное открытие и первое занятие-знакомство состоится 10 июля в 15:00 в актовом зале в Доме молодёжи (улица Конная, 2). Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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