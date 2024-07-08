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Общество

Магистральные газопроводы проведут во все райцентры Псковской области

Строительство магистральных трубопроводов проектируют для всех негазифицированных муниципальных образований Псковской области, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Шатурный на заседании Совета Федерации по вопросам газификации регионов, пишет «Парламентская газета».

Фото: ПАИ

До 2030 года в регионе планируют построить новые и перевести на природный газ существующую 101 котельную, при этом работы в 42 из них выполнят за счёт средств частных инвесторов.

«По решению губернатора в этом году из бюджета выделены ресурсы, чтобы по максимуму в тех районах, где уже есть газ, провести реконструкцию котельных или построить новые. Мы заказали 26 проектов для строительства новых газовых котельных», – рассказал Игорь Шатурный.

Он также отметил, что программа догазификации в Псковской области реализуется в 16 муниципалитетах региона. В 141 населённом пункте уже подали 21 тысячу заявок, 18 тысяч из них находятся в стадии рассмотрения и подписания, а более двух тысяч домовладений уже подключили к газу. При этом вице-губернатор уточнил, что «Газпром» пообещал в этом году ускорить темпы и подключить к газу более трёх тысяч домовладений.

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