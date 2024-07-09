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Общество

253 малыша родились в июне в Псковском перинатальном центре

В Псковском клиническом перинатальном центре в июне появилось на свет 253 малыша, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Родились 124 мальчика и 129 девочек.

«Мы благодарим вас за доверие и возможность быть причастными к такому счастливому и значимому событию в вашей жизни. Искренне поздравляем новоиспеченных родителей с волшебным пополнением в семье. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и любви. Пусть каждый день будет наполнен нежностью и самыми светлыми эмоциями», - пожелали сотрудники центра родителям малышей.

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