253 малыша родились в июне в Псковском перинатальном центре

07:25, 09 июля 2024, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре в июне появилось на свет 253 малыша, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Родились 124 мальчика и 129 девочек.



«Мы благодарим вас за доверие и возможность быть причастными к такому счастливому и значимому событию в вашей жизни. Искренне поздравляем новоиспеченных родителей с волшебным пополнением в семье. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и любви. Пусть каждый день будет наполнен нежностью и самыми светлыми эмоциями», - пожелали сотрудники центра родителям малышей.