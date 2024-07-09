Завершаются работы по присоединению газораспределительных сетей в посёлке Белорусский

11:35, 09 июля 2024, ПАИ

Завершаются работы по присоединению газораспределительных сетей к домам в посёлке Белорусский Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Всего 14 домов будет подключено к природному газу. До этого они у нас снабжались газом посредством групповых резервуарных установок, в которых был сжиженный углеводородный газ. Сейчас мы их полностью переведём на природный газ. Для этого была проведена большая работа», – сказала Вера Кондратьева.

В 2019 году администрацией муниципалитета была разработана проектно-сметная документация по переводу указанных многоквартирных домов на природный газ. А в 2021 году была достигнута договорённость между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым по переводу этих домов на природный газ.

В конце 2021 года компания за счёт собственных средств подвела газопроводы до фасадов зданий, сказала Вера Кондратьева. Перевод домов на природный газ осуществлялся за счёт муниципального и регионального бюджетов, отметила она.

Первая очередь подключения домов завершилась в апреле 2023 года – тогда к газовым сетям присоединилось пять домов. Работы по остальным девяти завершаются, отметила глава округа.

На реализацию проекта по подключению к газовым сетям всех 14 многоквартирных домов из областного бюджета выделено более 15 млн рублей.

Планы по газификации и догазификации в округе постепенно осуществляются, подчеркнула Вера Кондратьева. «Сейчас мы большое внимание уделяем догазификации частного сектора на территории Пыталово. В настоящий момент проводятся газопроводы в частном секторе за железной дорогой», – рассказала она.

Всего в рамках догазификации в этом районе города будет подключено порядка 94 домов.