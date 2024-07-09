Восьмой этап Кубка России по ралли «900 озёр» пройдёт в Псковской области

11:49, 09 июля 2024, ПАИ

Восьмой этап Кубка России по ралли «900 озёр» пройдёт в Опочецком районе Псковской области с 12 по 14 июля, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Награды соревнований в зачётах 4000H, 2000H, 1600H, 1400H, «Наша классика», а также в абсолютном зачёте разыграют 68 экипажей. Псковскую область представят великолучанин Владислав Супрун в зачёте 2000H, экипаж псковича Павла Захарченко и великолучанина Бориса Баденщикова, псковский дуэт Дениса Баулина и Виктории Семёновой, а также псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина в зачёте «Наша классика».

Ралли пройдёт на шести спецучастках, поделённых на три секции. Их общая протяжённость составит около 80 километров на грунтово-гравийном покрытии.

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