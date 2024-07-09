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Политика

Сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов Псковской области

В сентябре в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний в 11 муниципалитетах, в том числе досрочные выборы главы Гдовского района. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«Для нас нет таких понятий как «малая» или «большая» избирательная кампания. Подготовка к любой кампании – трудоёмкий процесс, который, в том числе, включает информирование граждан. А это очень важно, так как люди будут избирать депутатов, которые станут взаимодействовать непосредственно с гражданами на местах», – отметил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома также уточнил, что в предстоящих избирательных кампаниях смогут принять участие 74 тысячи избирателей. «И кстати, отвечу критикам, что трёхдневное голосование дешевле, чем, например, проведение досрочных выборов», – добавил Игорь Сопов.

Напомним, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

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