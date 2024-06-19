Как будут проходить выборы в Псковской области в единый день голосования

16:35, 19 июня 2024, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области приняла решение о проведении голосования в 13 избирательных кампаниях в течение нескольких дней подряд, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Семь избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября 2024 года, пройдут в трёхдневном формате – 6, 7 и 8 сентября.

Остальные шесть избирательных кампаний пройдут в двухдневном формате – 7 и 8 сентября.

Напомним, сегодня в Псковской области официально дали старт 13 избирательным кампаниям, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2024 года.