Игорь Сопов: Мы не прогнозируем явку, у нас другие задачи

14:31, 09 июля 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове заявил, что не намерен прогнозировать явку на предстоящих сентябрьских выборах в регионе.

«Мы не прогнозируем явку, у нас другие задачи – это, в частности, информирование избирателей о предстоящих выборах. Но могу сказать, что чем выше явка, тем легитимнее избранный кандидат или кандидаты», – сказал Игорь Сопов.

По его словам, с явкой надо поработать непосредственно кандидатам и политическим партиям. «А то зачастую избиратели буквально разыскивают своих кандидатов, чтобы поближе с ними познакомиться и понимать, за кого голосовать», – отметил председатель облизбиркома.

Напомним, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.