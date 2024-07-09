ДЭГ смогут воспользоваться все избиратели на сентябрьских выборах в Псковской области

14:38, 09 июля 2024, ПАИ

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) смогут воспользоваться все избиратели на сентябрьских выборах в Псковской области, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

«Это очень удобно, например, если избиратель прописан в районе и может голосовать на местных выборах, но постоянно живёт в Пскове. И вот с помощью ДЭГ избиратель сможет проголосовать, не выезжая из города», – рассказал Игорь Сопов.

Напомним, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.