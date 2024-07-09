Мифы об интервальном голодании развенчали учёные

18:07, 09 июля 2024, ПАИ

Американские учёные опровергли мифы об интервальном голодании. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Endocrinology.

Интервальная диета включает периоды питания и голода и не требует строгого контроля за калориями. По мнению исследователей, при ней не возникают расстройства пищевого поведения, а при включении в образ жизни тренировок можно избежать потери мышечной массы.

Кроме того, такой вид голодания не приводит к гормональным изменениям. Но перед переходом на него всё же стоит проконсультироваться с врачом.