Мифы об интервальном голодании развенчали учёные
Американские учёные опровергли мифы об интервальном голодании. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Endocrinology.
Интервальная диета включает периоды питания и голода и не требует строгого контроля за калориями. По мнению исследователей, при ней не возникают расстройства пищевого поведения, а при включении в образ жизни тренировок можно избежать потери мышечной массы.
Кроме того, такой вид голодания не приводит к гормональным изменениям. Но перед переходом на него всё же стоит проконсультироваться с врачом.
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