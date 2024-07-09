Врач назвала популярные у россиян продукты для завтрака, способствующие набору веса

19:40, 09 июля 2024, ПАИ

Мюсли и злаковые хлопья могут негативно отразиться на здоровье любителей этого продукта, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева. Об этом пишет портал «Газета.ру».

Мюсли и хлопья обладают калорийностью, сравнимой с десертами. Они содержат от 320 до 470 килокалорий на 100 грамм. Высокое содержание сахара в этих продуктах может привести к набору веса.

Специалист также отметила, что из-за большого количества сахара мюсли и хлопья имеют высокий гликемический индекс, что делает их вредными для людей, страдающих диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.