Псковская область присоеднилась к проекту «Служу Отечеству»

17:14, 10 июля 2024, ПАИ

Псковская область стала одним из первых регионов, которая включилась во Всероссийскую акцию «Служу Отечеству», организованную Государственным фондом «Защитники Отечества» и обществом «Знание». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках патриотического проекта в Псковской области уже состоялась встреча героя СВО, десантника Камиля Ижболдина со школьниками региона. Просветительская лекция прошла на площадке детского оздоровительного лагеря «Стремительный». А тон разговору задал документальный фильм, который про Камиля снял федеральный канал.

«Я с детства мечтал быть военным, и моя мечта сбылась! Поэтому хочу пожелать, чтобы вы также стремились достичь своих целей, стать достойными гражданами своей страны», – подчеркнул герой СВО Камиль Ижболдин.

Акция будет проходить в различных форматах – намечены лекции, мастер-классы и дискуссии с ветеранами СВО. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк вооружённых сил. Также их необходимо задействовать в крупных российских проектах, воспитательной работе с молодёжью, включать в управленческие команды муниципалитетов и регионов. Совместная акция Государственного фонда «Защитники Отечества» и Общества «Знание» позволит вовлечь ветеранов СВО в патриотическое воспитание юных россиян.

Встречи участников специальной военной операции с молодёжью будут идти в течение нескольких месяцев. Герои СВО поделятся своим опытом, ребята смогут узнать о противостоянии, в которое была втянута наша страна. Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим завтрашний день нашей страны.

До конца лета акция «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание». Герои» состоится во всех субъектах России.