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Капремонт, борьбу с борщевиком и улучшение качества сотовой связи обсудили в Псковском облсобрании

В преддверии последней перед парламентскими каникулами сессии Псковского областного Собрания депутатов комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию провёл заседание. Для доклада по первому вопросу председатель парламентского комитета Андрей Козлов предоставил слово вице-губернатору Игорю Шатурному. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Капремонт, борьбу с борщевиком и улучшение качества сотовой связи обсудили в Псковском облсобрании. Фото здесь и далее: региональный парламент

«Принципиальные изменения в законе о капитальном ремонте касаются продления на 15 лет срока региональной программы, увеличения с трёх месяцев до года периода вступления в силу решения собственников о смене формы сбора взносов – из общего котла на спецсчёт, а также наделения исполнительного органа полномочиями по техническому мониторингу многоквартирных домов», – перечислил нововведения заместитель губернатора.

В контексте обсуждения деятельности Фонда капремонта Андрей Козлов поинтересовался, насколько активно региональный оператор ведёт работу по взысканию долгов и контролирует ли этот процесс профильный правительственный комитет. «Задолженность за все годы всё-таки немаленькая – 250 млн рублей», – озвучил цифру депутат.

Вице-губернатор заверил, что претензионная работа ведётся и регоператор регулярно докладывает о результатах. Вице-губернатор Татьяна Баринова также подтвердила приоритетность этой задачи. По её словам, в Фонде капремонта в летний период появились четыре временных сотрудника, которым поручено готовить заявления с суд о взыскании долгов с неплательщиков. Рассматриваемый законопроект депутаты поддержали.

Дискуссию в комитете вызвала инициатива правительства увеличить размера штрафов за невыполнение мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского до одного миллиона рублей.

«Проблема с борщевиком непраздная, летом куда ни приедешь – первый вопрос: борщевик», – рассказал об общении с избирателями депутат-острович Андрей Михайлов. Парламентарий напомнил, что Собрание в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России не раз поднимало вопрос о необходимости принятия федеральной программы борьбы с борщевиком, но пока регионы вынуждены самостоятельно искать решение.

Андрей Козлов также высказался за системный подход, отметив, что зачастую проблема зарастания земли борщевиком связана не столько с размером штрафа, сколько с отсутствием собственника: на территории области много невостребованных земельных паёв. В ходе дискуссии депутаты согласились, что значительное ужесточение мер административной ответственности является превентивной мерой: собственнику должно быть выгоднее обработать свою землю, чем платить значительный штраф. Комитет одобрил законопроект.

Депутаты также рассмотрели несколько федеральных законодательных инициатив. Одна из них направлена на обеспечение качественной мобильной связи и подключения к интернету вдоль автомобильных дорог.

Как пояснил Андрей Козлов, в настоящее время из-за противоречий в законодательстве у операторов связи возникают проблемы при строительстве и размещении объектов и линий связи вдоль дорог. Предложенный законопроект устраняет существующие правовые пробелы.

«Эти изменения ожидаемы и очень желанны. Это упростит жизнь всем операторам и даст возможность на понятных условиях строить коммуникации и вышки сотовой связи в полосе дорог. Специалист проинформировал депутатов, что в регионе ведётся активная работа по увеличению зоны покрытия автодорог мобильной связью. В частности, согласно адресной программе, новые вышки сотовой связи должны появиться на всех федеральных автомобильных трассах, сейчас обсуждается их установка на дороге М-9 «Балтия». Кроме того, руководитель управления рассказал о перспективах включения базовых станций в универсальную сеть, позволяющую использовать технический роуминг всем операторам сотовой связи», – прокомментировал внесённую в Госдуму инициативу начальник правительственного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

Комитет поддержал законодательную инициативу, решение Собрания по данному вопросу депутаты примут на сессии.

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