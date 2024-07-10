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Культура

«Михайловское» приглашает на фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Геннадий Селюцкий на фотографии с выставки, подготовленной к фестивалю. Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское»

Такой фестиваль состоится в Пушкиногорье впервые. До этого в течение двух лет, всякий раз в августе, солисты и артисты Мариинского театра с большим успехом проводили в музее вечера памяти Геннадия Селюцкого — учителя и коллеги, танцовщика и педагога-хореографа, лауреата международного конкурса артистов балета в Вене.

Программа нового фестиваля рассчитана на 12 дней, стартует он уже 1 августа. Главными событиями большой акции станут два концерта: «Дети для детей» силами учащихся хореографических школ России и гала-концерт с участием звёзд отечественного балета.

Помимо этого, известные танцовщики и педагоги проведут в Пушкинских Горах творческие встречи со зрителями и мастер-классы для детей 11—16 лет — будущих артистов балета. В фойе концертного зала в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв, Гейченко, 1) будет работать выставка «Ученик. Артист. Учитель», на которой будут представлены редкие фотографии, в том числе — из архива Мариинки.

Ещё одна составляющая фестиваля — показы фильмов из цикла «Легенды балета» об Иване Всеволжском, Тамаре Карсавиной, Николае Легате, Вахтанге Чабукиани, Николае Боярчикове, Иде Рубинштейн.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на официальном сайте Пушкинского заповедника и в сообществах музея в социальных сетях.

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