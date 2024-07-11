Четыре награды завоевали великолукские студенты на Всероссийской универсиаде по дзюдо
Четыре награды завоевали студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) на Всероссийской летней универсиаде по дзюдо, которая прошла в Уфе.
Студентка ВЛГАФК Елизавета Постникова стала второй в весовой категории до 78 килограммов. Кроме того, бронза на счету Максима Мерзлякова.
Напомним, что в первый день соревнований золото завоевал Александр Гараджа, а серебряную медаль выиграл Данила Корчемкин.
В общекомандном зачёте сборная ВЛГАФК заняла пятое место из 13 команд из разных городов России.
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