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Четыре награды завоевали великолукские студенты на Всероссийской универсиаде по дзюдо

Четыре награды завоевали студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) на Всероссийской летней универсиаде по дзюдо, которая прошла в Уфе.

Четыре награды завоевали великолукские студенты на Всероссийской универсиаде по дзюдо. Фото: пресс-служба ВЛГАФК

Студентка ВЛГАФК Елизавета Постникова стала второй в весовой категории до 78 килограммов. Кроме того, бронза на счету Максима Мерзлякова.

Напомним, что в первый день соревнований золото завоевал Александр Гараджа, а серебряную медаль выиграл Данила Корчемкин.

В общекомандном зачёте сборная ВЛГАФК заняла пятое место из 13 команд из разных городов России.

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