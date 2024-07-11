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Общество

Выпускники ПсковГУ рассказали об опыте трудоустройства

Работодатели охотно берут на работу молодых специалистов, окончивших Псковский государственный университет, заявил выпускник направления «электроэнергетика и электротехника» Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ Иван Дмитриев в эфире программы «Час карьеры» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 11 июля.

Максим Макаров и Иван Дмитриев. Фото: ПАИ

Студент отметил, что на данный момент он поступил в магистратуру и остался работать в родном вузе ассистентом в ПИШ. Помимо этого, он решил пойти получать практические навыки в псковской энергетической компании.

«На предприятии безусловно идут навстречу, ценят, что я и студентам рассказываю много интересного, и на производстве достигаю определённых успехов», – подчеркнул Иван Дмитриев.

На рынке труда есть довольно много вакансий для студентов инженерных специальностей, отметил гость радиоэфира.

«Я знаю довольно много компаний, которые набирают молодых специалистов, в том числе во время обучения в университете предлагают нам практику», – добавил Максим Макаров, окончивший направление «информационные системы и технологии» Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ.

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