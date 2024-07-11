Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах

15:50, 11 июля 2024, ПАИ

Возможность выбора номинала купюр в банкоматах начал тестировать Сбербанк, сообщает ТАСС со ссылкой на директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константина Подвального.

Он отметил, что у клиентов банка очень часто есть спрос на наличные деньги различного номинала. Одним нужны пятитысячные купюры для подарка, другим же требуется мелкая наличность для поездки в такси либо чаевых в ресторане.

«Объём денег, который клиенты вкладывают в банкоматы, почти равен объёму снимаемых средств. Поэтому сервис по выбору номинала купюр не приведёт к росту наших расходов, при этом будет очень полезным для людей», – пояснил Константин Подвальный.

В пилотный проект войдёт тысяча устройств. До конца года сервис распространится на все банкоматы, сам сервис будет бесплатным.

Кроме того, Сбербанк в ближайшее время планирует добавить оповещение клиентов о перемещении существующих банкоматов, а в перспективе – и об открытии новых.