Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах

Возможность выбора номинала купюр в банкоматах начал тестировать Сбербанк, сообщает ТАСС со ссылкой на директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константина Подвального.

Фото: пресс-служба Сбера

Он отметил, что у клиентов банка очень часто есть спрос на наличные деньги различного номинала. Одним нужны пятитысячные купюры для подарка, другим же требуется мелкая наличность для поездки в такси либо чаевых в ресторане.

«Объём денег, который клиенты вкладывают в банкоматы, почти равен объёму снимаемых средств. Поэтому сервис по выбору номинала купюр не приведёт к росту наших расходов, при этом будет очень полезным для людей», – пояснил Константин Подвальный.

В пилотный проект войдёт тысяча устройств. До конца года сервис распространится на все банкоматы, сам сервис будет бесплатным.

Кроме того, Сбербанк в ближайшее время планирует добавить оповещение клиентов о перемещении существующих банкоматов, а в перспективе – и об открытии новых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2024

Новая техника для уборки улиц поступила в Локнянский муниципальный округ
11 июля 2024

Строительные работы для догазификации деревни Родина начались в Псковском районе
11 июля 2024

Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах
11 июля 2024

Выпускники ПсковГУ рассказали об опыте трудоустройства
11 июля 2024

Член Общественной палаты Дагестана – псковичам: Самое ценное – то, что мы общаемся и хотим работать друг с другом
11 июля 2024

Псковские судебные приставы провели для выпускников ознакомительную экскурсию по управлению
11 июля 2024

Псковские поисковики примут участие в учениях в Мурманской области
11 июля 2024

О схожести Дагестана и Псковской области упомянула участница телемоста между Псковом и Махачкалой

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...