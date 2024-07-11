Строительные работы для догазификации деревни Родина начались в Псковском районе

16:45, 11 июля 2024, ПАИ

Началось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью более пяти километров для газификации деревни Родина Псковского района. Для обеспечения газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 218 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 141 заявка от жителей населённого пункта, 139 из них переведены в договоры. Одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.