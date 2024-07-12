В пушкинскую баньку зовут гостей «Михайловского»

15:19, 12 июля 2024, ПАИ

14 июля Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» зовёт всех почитателей старинных традиций в пушкинскую баньку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Интерактивная программа «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» (0+). по традиции пройдёт в мемориальной усадьбе «Тригорское» — в бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей ссыльного Пушкина, а конкретно — в усадебной баньке. В XIX столетии этот бревенчатый, крытый соломой флигель служил хозяевам усадьбы не только как мыльня: в его «жилой» половине часто оставляли на ночлег гостей. Эта банька была мила сердцу и самогó Александра Сергеевича, и другого поэта — Николая Языкова, наезжавшего в Псковскую губернию к своему однокашнику по Дерптскому университету, приятелю Пушкина Алексею Вульфу.

Участники программы смогут узнать много нового и интересного о банных традициях, услышат легенды «по теме» — частью забавные, а частью даже жутковатые. Гостям расскажут, из каких трав получаются самые вкусные и душистые отвары, особенно целительные после парной, и даже дадут ценные рекомендации о том, как правильно обращаться к банному духу. Научат посетителей Тригорского и мастерить несшивной мешочек-саше со святогорским разнотравьем, правильно связывать банные веники.

Начнут программу довольно рано, в 11:30. В музее также просят учесть, что из-за весьма скромных размеров баньки в музее-усадьбе «Тригорское», на занятие смогут принять не более двадцати человек, поэтому о своём желании стать участником программы лучше сообщить заранее сотрудникам экскурсионной службы (8.81146.2-23-21, 8.81146.2-26-09) в часы работы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».